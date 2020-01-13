العميد حاتمي: خطأ ترامب الفادح قد زاد من تكلفة الوجود الأميركي بالمنطقة

جاءت تصريحات العميد حاتمي لدى استقباله اليوم الاثنين نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة -وزير الدفاع السوري "العماد علي عبدالله ايوب".

وأعرب حاتمي خلال اللقاء عن شكره وتقديره لوزير الدفاع السوري لتعاطف كبار المسؤولين السوريين مع ايران حكومة وشعبا باستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وجمع من رفاق دربه في جبهة المقاومة؛ مؤكدا انه على الرغم من استشهاد الفريق سليماني الا ان طريق المقاومة سيبقى مفتوحا لأن المقاومة قد أصبحت اليوم ايديولوجية وخطابا حيا في المنطقة.

ولفت الى انه لو لم تكن تضحيات الفريق الشهيد سليماني وابطال جبهة المقاومة ومنها القوات المسلحة والقوى الوطنية في سوريا لكان داعش قد استولى على أماكن واسعة في المنطقة، عادّا الأمن في اوروبا وآسيا واميركا رهن بهذه التضحيات.

ووصف الشهيد سليماني بأنه كان يقاتل من أجل السلام وكانت طاقاته وعقيدته لوحدها عنصرا رادعا في مواجهة اطماع القوى الغربية والكيان الصهيوني وهيمنتهما.

وعدّ جريمة ترامب بمثابة خطوة حمقاء حيث تصور خطأً أن عملية الاغتيال ستوقف حركة المقاومة لكنّه أخطأ في حساباته حيث رفع بعمله الاجرامي كلفة تواجد قواته في المنطقة.

وأكد على أن مواجهة القوات الاميركية في المنطقة ينبغي أن تتحول الى نهج مستمر ومستدام.

ووصف الهجوم الصاروخي الايراني الذي استهدف قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق بمثابة خطوة عاجلة فقط، "والحد الادنى لمطالب شعوب المنطقة بعد استشهاد الفريق سليماني وابومهدي المهندس يتمثل بانسحاب اميركا من المنطقة برمتها".

وجدّد العميد حاتمي، موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم لمحور المقاومة بذات القوة؛ مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية تقف الى جانب سوريا في مرحلة إعادة الاعمار كما وقفت معها في مرحلة الحرب على الارهاب وتعد مساعدتها بأنها تصب في سياق الشعور بالمسؤولية الشرعية ودعم الاستقرار في المنطقة.



يتبع..أ م د