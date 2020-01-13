قائد الثورة الاسلامية يوجّه الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بالتسريع في اغاثة المواطنين

وحسب الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، فقد جاءت رسالة سماحته بالمناسبة على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الدمار والخسائر التي لحقت بالناس جراء الامطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها في محافظة سيستان وبلوجستان ومناطق اخرى جنوب شرقي البلاد، تستدعي، فضلا عن الخدمات الجديرة بالتقدير التي انجزت لحد الان، تقديم اكبر نسبة من المساعدات الاغاثية عبر الجهات الحكومية وايضا المنظمات غير الحكومية الى المواطنين الاعزاء في تلك المناطق، للحؤول دون وقوع المزيد من الاضرار هناك.

انني اسأل الباري تعالى ان يمنّ على الجميع بالخير والبركات المستدامة.

السيد علي الخامنئي

(13 /كانون الثاني 2020)