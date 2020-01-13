الخارجية الايرانية تدين بشدة اجراءات وتصريحات المسؤولين البريطانيين العبثية

وفي بيان اصدرته بهذا الصدد ادانت الخارجية الايرانية بشدة من جديد التصريحات المرفوضة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع للنظام البريطاني فيما يتعلق بالعمل الارهابي الذي جاء بايعاز من ترامب في اغتيال الشهداء الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما والذي يعد بمثابة المواكبة والمشاركة في هذا العمل الارهابي الاميركي واكدت ان تواجد السفير البريطاني في تجمع داخلي يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للبلاد ويتعارض مع المبادئ السائدة على صعيد العلاقات الدبلوماسية ويعزز شبهة مشاركة بلاده في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة للادارة الاميركية.

واشار البيان كذلك الى التهديدات التي اطلقها وزير الخارجية البريطاني اليوم بفرض المزيد من اجراءات الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، من الواضح ان النظام البريطاني وبناء على خطأ خطير في الحسابات مازال يحمل في راسه اوهاما معادية لايران ويسعى لتصعيد التوتر في المنطقة وفي علاقاته مع ايران.

يتبع ** 2342