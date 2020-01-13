١٤‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83632992
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سفير ايران ومدير الوكالة الذرية يبحثان بشان الاتفاق النووي

سفير ايران ومدير الوكالة الذرية يبحثان بشان الاتفاق النووي

فيينا / 14 كانون الثاني / يناير /ارنا- تباحث سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية کاظم غریب آبادي مع المدير العام الجديد للوكالة رافائيل غروسي.

وبحث غريب آبادي وغروسي خلال اللقاء بشان احدث التطورات حول الاتفاق النووي.

كما تباحث الجانبان بشان التعاون والعلاقات بين ايران والوكالة الدولية خلال العام الجديد.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سعت لفترة نحو عامين من خروج اميركا اللاقانوني والاحادي الجانب من الاتفاق النووي، للحفاظ على الاتفاق ونفذت جميع التزاماتها الا انها بدات تدريجيا بخفض الالتزامات نظرا لعدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها وكانت اخر خطوة في هذا السياق هي الخطوة الخامسة التي اتخذتها اخيرا.

واكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها جاهزة للعودة الى الالتزام بتعهداتها النووية في حال رفع الحظر والانتفاع من المصالح المترتبة على الاتفاق النووي.

انتهى ** 2342

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