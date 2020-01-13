سفير ايران ومدير الوكالة الذرية يبحثان بشان الاتفاق النووي

وبحث غريب آبادي وغروسي خلال اللقاء بشان احدث التطورات حول الاتفاق النووي.

كما تباحث الجانبان بشان التعاون والعلاقات بين ايران والوكالة الدولية خلال العام الجديد.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سعت لفترة نحو عامين من خروج اميركا اللاقانوني والاحادي الجانب من الاتفاق النووي، للحفاظ على الاتفاق ونفذت جميع التزاماتها الا انها بدات تدريجيا بخفض الالتزامات نظرا لعدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها وكانت اخر خطوة في هذا السياق هي الخطوة الخامسة التي اتخذتها اخيرا.

واكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها جاهزة للعودة الى الالتزام بتعهداتها النووية في حال رفع الحظر والانتفاع من المصالح المترتبة على الاتفاق النووي.

انتهى ** 2342