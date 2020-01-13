ظريف: الجهود مكرسة لعودة الحياة الطبيعية لمناطق السيول في سيستان وبلوجستان

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين، ان سيولا غير مسبوقة تجتاح محافظة سيستان وبلوجستان في الوقت الحاضر ادت الى الحاق خسائر مادية وبشرية ملحوظة.

واضاف، ان عمليات البحث والانقاذ مستمرة وان تركيزنا مكرس من اجل اعادة الحياة الطبيعية للمواطنين المنكوبين بالسيول في هذه المنطقة.

وقد أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، يوم الاثنين، بيانا أوعز فيه الى الاجهزة الحكومية والمنظمات الشعبية بالاسراع بأكثر ما يمكن لمساعدة المنكوبين بالسيول.

وجاء في بيان قائد الثورة، ان الامطار الغزيرة في محافظة سيستان وبلوجستان وبعض النقاط الاخرى في جنوب شرق البلاد، والتي أدت الى حصول فيضانات، تسببت بالمشاكل للاهالي وفي بعض الحالات تسببت بالدمار والكثير من الاضرار.

وأضاف البيان، ان من الضروري الى جانب الخدمات التي تستحق التقدير والتي تم تقديمها حتى الآن، ان تسارع الاجهزة الحكومية والمجموعات الشعبية بأكثر ما يمكنها لمساعدة الاهالي المنكوبين بالسيول في تلك المناطق والحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر والاضرار.

ووفقا لتقارير اولية فقد لقي 3 افراد مصرعهم في محافظات سيستان وبلوجستان وهرمزكان وكرمان فيما لحقت اضرار كبيرة بالمناطق الزراعية والحضرية.

انتهى ** 2342