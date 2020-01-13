حركة النجباء: اجتماع الصدر وفصائل المقاومة شكل جبهة موحدة لإخراج القوات الأجنبية من العراق

وقال المتحدث باسم الحركة نصر الشمري في تصريح صحفي، الاثنين، إن "مقدمة الاجتماع كانت لايجاد جبهة مقاومة موحدة من اجل اخراج القوات الاميركية وجميع القوات الاجنبية من العراق بشكل تام وقد تم الاتفاق على أن تكون الجهود منسقة وموحدة بهذا الاتجاه على مختلف الاصعدة والجوانب".

وأضاف أن "اغلب الفصائل المقاومة العراقية حضرت الاجتماع من ضمنها حركة عصائب اهل الحق وكتائب سيد الشهداء والامين العام لحركة النجباء وسرايا السلام وممثلين عن الفصائل الاخرى".

واوضح، انه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنسيق الجهود وتشكيل جبهة موحدة من اجل اخراج القوات الاميركية من العراق بشكل كامل ونهائي".

وأشار الى ان "فصائل المقاومة العراقية أعطت فرصة ومدة للحكومة ومجلس النواب من اجل اتخاذ الطرق الدبلوماسية والسياسية من اجل انهاء الوجود الاجنبي"، مؤكدا على "دعم موقف الحكومة العراقية بإخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية".

وأكد على "اهمية وجود سقف زمني لانسحاب القوات الاميركية ولا يمكن ان تكون مفتوحة".

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