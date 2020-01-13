الحشد الشعبي يجدد دعمه لقرار إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان له، ان "قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات والقواطع وآمرو الالوية ومدراء المديريات عقدت، الاثنين، اجتماعا موسعا في المقر المسيطر لنائب رئيس هيئة الحشد لبحث ابرز الأولويات الامنية والعسكرية".

وأضاف، ان "الاجتماع أكد على ادامة العمل التعرضي الواسع والقيام بعمليات نوعية تستهدف مضافات وعناصر داعش الارهابي بالاضافة إلى تحصين المواضع الدفاعية وحماية الحدود من التسللات التي أخذت تنشط مؤخرا".

وشدد الحشد الشعبي خلال الاجتماع على "ضرورة استمرار وتطوير آليات التدريب وتعزيز التنسيق المشترك مع القوات الأمنية، وتجديد الدعم لقرار مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة بشأن تواجد القوات الأجنبية في العراق".

وشدد على "المضي وفق الخطط العملياتية والروح المعنوية التي اوجدها القائد الشهيد ابو مهدي المهندس والحفاظ على سجل المنجزات والانتصارات الذي حققه الحشد الشعبي طيلة السنين الماضية".

انتهى ع ص ** 2342