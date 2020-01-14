المركزي الايراني: نركز على السيطرة على السيولة النقدية وتوفير السلع الاساسية

وقال همتي في تصريح له ، لقد كان لنا اجتماع موسع مع رؤساء الغرف التجارية المشتركة لايران مع 43 دولة، حيث تم طرح نقاط مهمة حول تنمية العلاقات التجارية معها مع التاكيد على القضايا المالية والعملة الاجنبية في ظروف الحظر وجرى طرح مقترحات جيدة وتقرر عقد اجتماعات مع هذه الدول كلا على حدة.

واضاف، لقد اكدت في هذا الاجتماع بان ما قام به البنك المركزي خلال العام الاخير للحيلولة دون غسيل الاموال كان حاسما للسيطرة على سوق العملة الاجنبية والنقد.

وتابع محافظ البنك المركزي، ان سعر العملة الاجنبية مهم بالنسبة لنا الا ان الاهم من ذلك هو استقرار السوق وان جهودنا منصبة في البنك المركزي على استقرار سوق العملة الاجنبية وبالتالي الاستقرار في سائر الاسواق.

وقال همتي، ان التركيز الاساس للبنك المركزي هو السيطرة على القاعدة النقدية والسيولة النقدية وتوفير السلع الاساسية والضرورية للبلاد.

واكد بان الناشطين في القطاع الخاص يؤدون اليوم الى جانب البنك المركزي دورا مهما في الصادرات وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

انتهى ** 2342