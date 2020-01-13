رئيس تجمع علماء العراق يحذر من دعوات انشاء اقليم سني في العراق

وقال الشيخ الملا في تغريدة له على حسابه في (تويتر)، : "يا سنة العراق حذار من الإنجرار وراء دعوات إنشاء إقليم سني فمعنى هذا أنكم جنيتم على أنفسكم".

وأضاف، "لتعلموا أن المستفيد الوحيد من هذا الإقليم هم المتطرفون والسُراق".

وشدد على ان : "قوتنا بوحدة بلدنا".

وجاءت تغريدة الشيخ الملا هذه عقب تداول وسائل اعلام عراقية أسماء قيادات سنية، قالت إنها حضرت اجتماعا في دبي بحث تشكيل الإقليم السني في العراق.

وكان عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي رأى، الإثنين أن تزامن قضيتي الإقليم السني وإخراج القوات الامريكية ليس محض مصادفة.

وقال اللويزي، في حديث صحفي ، إن "طرح قضية الاقليم السُنَّي، بالتزامن مع نقاش قضية الوجود الامريكي في العراق، من جهة، ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من جهة أخرى، ليس محض مصادفة بل هي مناورة سياسية تستهدف هاتين القضيتين بالذات، فهي من جهة تأييد ضمني لوجود تلك القوات، على الأقل ضمن ذلك الإقليم المفترض.

وأوضح، انه إذا أضيف ذلك الموقف الى موقف الكرد، فسيعني وجود جبهة مؤيدة لذلك الوجود، ومن الممكن أن تتذرع الولايات المتحدة بموقفها لتبرير استمرار وجودها في العراق، بالقول إن قرار أنهاء الوجود الأمريكي ليس محل إجماع بين العراقيين أو هو على الأقل، تخريجة تخفف الضغط الامريكي على السياسيين السنة كبديل عن تبني موقف سني أكثر وضوحا وتشددا في التمسك بالوجود الأمريكي.

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