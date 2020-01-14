واعظي: جرت لقاءات ومحادثات جادة بين إيران وقطر

وكتب محمود واعظي في حسابه على إنستغرام اليوم الثلاثاء: على الرغم من أن زيارة أمير قطر لإيران كانت قصيرة ، الا انه عقدت اجتماعات ومحادثات نشطة ، ووفقا للعلاقات التاريخية الطويلة الأمد بين البلدين، فان البلدين كانا جنبا الى جنب في الظروف الصعبة وان هذه العلاقات ستتعزز أكثر فاكثر وأن المحادثات غير الرسمية قبل وبعد المفاوضات الرسمية ، لم تقل اهمية عن اساس المفاوضات.

جرت محادثة ودية مع خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس الديوان الأميري القطري، قبل بدء المفاوضات الرسمية للوفدين.

و وصل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ظهر يوم الاحد 12 يناير الى طهران حيث اجرى محادثات مع رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.

كما استقبل قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.