الصين تعلن استعدادها للتعاون مع إيران في مكافحة المخدرات

واضاف "جائو كه جي" اليوم الثلاثاء خلال لقائه الامين العام للجنة مكافحة المخدرات في إيران "اسكندر مومني"، ان الصين مستعدة للتعاون مع الجانب الإيراني لتنفيذ سياسات قادة البلدين، وتعزيز المشاورات والتبادل في مجال مكافحة المخدرات وتعميق التعاون العملي في مجال السيطرة على المخدرات بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وقال "إن الصين وإيران تربطهما صداقة طويلة الأمد ، وقد تم تطوير الشراكات الاستراتيجية الثنائية بشكل مطرد تحت قيادة قادة البلدين.

بدوره قال الامين العام للجنة مكافحة المخدرات الايرانية، في الاجتماع ، إن إيران ترغب في مزيد من التعاون في مختلف المجالات ، بما في ذلك مكافحة المخدرات وتعزيز العلاقات الثنائية.

ووصل اسكندر مومنى الامين العام للجنة مكافحة المخدرات بالجمهورية الاسلامية الى بكين يوم امس الاثنين على راس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من وزير الامن العام الصينى.

كما التقى في بكين أمس "ليو يوجين "، نائب مدير مكافحة المخدرات والإرهاب في وزارة الأمن العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية لمكافحة المخدرات.

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