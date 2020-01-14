مسؤول : الحظر زاد في حجم استثمارات البوليمر

واوضح زاكاني في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان حجم انتاج البوليمر داخل البلاد، يبلغ سنويا 6 مليون طن؛ مضيفا ان نصف هذه الكمية يعود الى انتاج المواد الخام لهذه الصناعات.

وبحسب هذا المسؤول، فقد حققت صادرات البتروكيمياء في البلاد اكثر من 12 مليار دولار؛ مؤكدا ان الفرص متاحة لبلوغ حجم الـ 50 مليار دولار في هذا الخصوص.

ولفت زكائي الى ان من اجل تحقيق هذا الهدف يقتضي تعزيز البنى التحتية ذات الصلة، مما يستدعي خطوات تطويرية في هذا السياق.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوّه زكائي الى ان ايران احرزت المركز السابع عالميا في مجال اعداد مقالات الـ "ISI" حول تقنية البوليمر.

وفيما يخص الدول المستهدفة لتوريد منتجات البوليمر الايرانية، اشار الى عدد من دول الجوار بما فيها اذربيجان وروسيا واوزبكستان، الى جانب بعض الدول الاوروبية.

انتهى ** ح ع