الاتحاد الاوروبي : الحفاظ على الاتفاق النووي في الظروف الراهنة بات اكثر اهمية من اي وقت مضى

تصريحات بوريل، جاءت ردا على الرسالة التي تسلمها من "الثلاثي الاوروبي" الذي يضم بريطانيا والمانيا وفرنسا بشأن تفعيل "آلية فض الخلافات" حول الاتفاق النووي.

واضاف المفوض الاعلى للسياسة الخارجية الاروبية في بيان، ان هذه الآلية مرهونة بجهود حثيثة ونوايا حسنة من قبل كافة الاطراف؛ مؤكدا على جميع الاطراف المعنية بالاتفاق النووي للمضي قدما في هذا الاتجاه.

وبحسب المسؤول الاوروبي رفيع المستوى، "تهدف آلية فض الخلافات الى حلحلة القضايا ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق النووي في اطار اللجنة المشتركة"؛ مصرحا انه بصفته المنسق الاعلى (في الاتحاد الاوروبي) سيشرف على عملية تفعيل هذه الآلية.

وخلص بوريل الى ان، "الاتفاق النووي انجاز هام على صعيد الدبلوماسية التعددية الذي تحقق بعد سنوات عديدة من المفاوضات؛ ونظرا لاستمرار التوترات الاقليمية، يتعيّن الحفاظ على هذا الاتفاق اكثر من اي وقت مضى".

علما، ان وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) اعلنوا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني / يناير) عن تفعيل ما يسمى بـ "آلية فض الخلافات" حول الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع