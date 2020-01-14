وفد باكستاني يزور طهران معزيا الشعب الإيراني

وتتضمن زيارة الوفد الباكستاني الى إيران، زيارة مدينتي مشهد وقم المقدستين والعاصمة طهران واجراء العديد من اللقاءات مع الشخصيات والمسؤولين الإيرانيين بهدف تقديم التعازي والتعبير عن التعاطف والمواساة لإيران شعبا وحكومة بمناسبة استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه الشهداء الأبرار، وكذلك مصرع العديد من المواطنين الايرانيين في الحادث الأليم لسقوط طائرة الركاب الأوكرانية.

وأعلنت الجمهورية الاسلامية السبت أنها أسقطت "عن طريق الخطأ" طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية التي كانت متوجهة إلى كييف بعد دقائق من إقلاعها وقتل جميع من كان على متن الطائرة وكان معظمهم إيرانيين وكنديين، وسط توتر عسكري متصاعد أثارته المغامرات الأميركية الحمقاء في المنطقة.

وكانت إيران استهدفت قبل ساعات من سقوط الطائرة الاوكرانية، قاعدة "عين الأسد" لقوات الجيش الأميركي في العراق بصواريخ بالستية؛ ردا على الجريمة الاميركية النكراء في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابومهدي المهندس و8 من رفاق دربهم في هجوم أميركي ارهابي بالقرب من مطار بغداد فجر الـ 3 من كانون الثاني/يناير الحالي.

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