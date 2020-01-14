شركة الخطوط الجوية الايرانية تستأنف رحلاتها الى العاصمة الايطالية روما

واشارت شركة "هما" في بيان لها اليوم الثلاثاء، انها قررت في سياق زيادة وجهاتها الخارجية، ان تعاود رحلاتها المباشرة بين مطار الامام الخميني (رض) الدولي في طهران ومطار روما الدولي في ايطاليا، وذلك اعتبارا من 3 شباط / فبراير القادم.

واضاف البيان، انه تلبية لرغبة الرعايا الايرانيين في خارج البلاد حول استئناف الرحلات المباشرة بين طهران وروما، وايضا في ضوء الخطة المحددة سيتم تسيير هذه الرحلة خلال يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع.

يذكر ان شركة الخطوط الجولية الايرانية (هما) تقوم حاليا بتسيير رحلات مباشرة خلال يومي الثلاثاء والجمعة من كل اسبوع، بين طهران ومدينة ميلان الايطالية.

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