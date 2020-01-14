انتاج إيران من البتروكيماويات يرتفع الى 100 مليون طن سنويا 

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء أمام اجتماع "الاقتصاد القائم على المعرفة في منطقة ماهشهر الاقتصادية البتروكيماوية الخاصة" في ميناء الامام الخميني (رض) بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) أضاف محمدي، انه تم التخطيط لتنفيذ 27 مشروعا بحلول العام 2022 في اطار المرحلة الثانية من برنامج النهوض بالصناعة البتروكيماوية في البلاد، مما يؤدي الى ارتفاع السعة الانتاجية في هذا القطاع من 66 طن الى 100 مليون طن سنويا.

وتابع، ان إيران تنتج حاليا 23 مليون طن سنويا من 8 منتجات بتروكيماوية أساسية تتمتع بمعايير الجودة العالمية؛ مؤكدا ضرورة النهوض بحجم هذا النوع من المنتجات في إيران الى 55 مليون طن سنويا حتى العام 2025.

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