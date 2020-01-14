إيران لديها علاقات تجارية واسعة مع اقليم كردستان العراق 

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح معرض "التعريف بالطاقات الصناعية والاقتصادية للجمهورية الاسلامية" بمدينة السليمانية في العراق أعلن مسجدي عن مشاركة ما يزيد عن 150 شركة إيرانية في المعرض.

ولفت الى المشاركة الواسعة للمسؤولين، والممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، والاقبال الواسع لأهالي اقليم كردستان العراق في حفل افتتاح المعرض يدل على أهمية العلاقات الاقتصادية والترحيب الجيد بالإنتاج والصناعة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار مسجدي الى البرنامج المعتمد من قبل المسؤولين الإيرانيين للنهوض بالعلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري مع العراق حتى مستوى 20 مليار دولار سنويا؛ مؤكدا ان جزءا هاما من هذا العدد خصص للتجارة مع اقليم كردستان.

ودعا مسجدي المنتجين ورجال الأعمال الإيرانيين لتفعيل الطاقات وتكثيف الجهود في مجال الاستثمار ونقل التقنيات الى اقليم كردستان العراق.

انتهى**أ م د

