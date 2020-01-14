الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس سعودية معادية 

وحسبما ذكر موقع قناة المسيرة، أفاد مصدر عسكري يمني، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسس معادية أثناء قيامها بمهام عدائية في جبل العمود بقطاع جيزان.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت يوم الثلاثاء الماضي، طائرة تجسس مقاتلة تابعة لقوى العدوان من نوع CH-4، بصاروخ مناسب، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف.

وفي الأول من يناير الجاري أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسس معادية قبالة قطاع الدائر في جيزان.

يشار إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية شهدت تطورا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث تم إسقاط 73 طائرة تابعة لقوى العدوان منها 8 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و56 طائرة تجسسية أخرى.

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