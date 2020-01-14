محادثات ايرانية روسية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

وافاد مراسل "ارنا" لدى روسيا، ان اللقاء بين جلالي واسلوتسكي عقد بمقر الدوما الروسي، حيث تأكيد الجانبين على ضرورة توسيع وتعزيز العلاقات البرلمانية ومواصلة التعاون الوثيق بين البلدين فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية؛ لاسيما الوضع السوري.

كما استعرض السفير الايراني مع المسؤول البرلماني الروسي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات رفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين طهران وموسكو.

الى ذلك، دان رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الرّوسي بشدة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني على ايدي القوات الامريكية، كما اعرب اصالة وباسم نواب الشعب الروسي عن بالغ الاسف والحزن لواقعة اغتيال الشهيد سليماني المريرة، وايضا سقوط ضحايا ايرانيين واجانب خلال حادث تحطم الطائرة الاوكرانية المؤلم في طهران.

بدوره، اشاد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو بالمواقف المبدئية للمسؤولين الروس قبال حادث تحطم الطائرة الاخير وايضا الجريمة الوحشية الامريكية الذي ادت الى استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاق دربهم.

كما نوه جلالى الى ان طهران وموسكو لديهما ارادة جادة لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية بكافة المجالات؛ واصفا مسار التعاون بين البلدين بانه يقطع اشواطا كبيرة نحو التقدم والازدهار .

انتهى ** ح ع