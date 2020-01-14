زيادة 30 بالمئة في حجم التبادل التجاري بين ايران واذربيجان

جاء ذلك خلال تصريحات "مصطفى يوف" بمؤتمر تقييم الاداء الاقتصادي لجمهورية اذربيجان خلال العام 2019، والذي عقد (اليوم) في هذا البلد برعاية الرئيس الاذربيجاني "الهام علي يوف".

واضاف : لقد حقق البلدان ايران واذربيجان انجازات في غاية الاهمية وبمختلف المجالات الاقتصادية خلال العام المنصرم.

ونوّه نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني الى ان تحقيق هذا النمو في ظل الظروف العالمية الراهنة ولاسيما التطورات الاقليمية المعقدة، شكل انجازا مهما للغاية بالنسبة لجمهورية اذربيجان.

كما لفت مصطفى يوف الى ان اذربيجان اكملت داخل اراضيها الجزء الاكبر من مشروع الطريقين السككي والبري في اطار ممر الشمال – جنوب لترانزيت السلع؛ مردفا انه في ضوء الخطط المحددة سيتم خلال العام الجديد ايضا تدشين مشروع بناء جسر بري جديد على الحدود المشتركة بين ايران واذربيجان وانجازه بنهاية العام 2021 للميلاد.

واعرب المسؤول الاذربيجاني رفيع المستوى عن توقعه بان يتم خلال العام الحالي انجاز مشروع الطريق البري بين مدينة استارا في جمهورية اذربيجان وصولا الى حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع