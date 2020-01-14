ظريف: تفعيل اوروبا لآلية فض النزاع النووي خطأ استراتيجي

جاء ذلك في تصريح ادلى به المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي وقال، ان تصريح ظريف جاء خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الالماني نيلس آنن في نيودلي الثلاثاء.

واضاف، انه تم خلال اللقاء البحث حول احدث التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي والظروف الاقليمية خاصة في افغانستان.

وانتقد وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء عدم تنفيذ الاوروبيين التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي ، معتبرا تفعيلهم آلية فض النزاع النووي بانه لا اساس له قانونيا وخطأ استراتيجي سياسيا.

من جانبه اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الالماني نيلس آنن العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها مهمة لبلاده وقال، ان موقفنا هو الدفاع عن الاتفاق النووي ودعمه.

وادعى بان مضمون رسالة الوزراء الاوروبيين الثلاث لا يهدف الى تقويض الاتفاق النووي.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل الى نيودلهي مساء الثلاثاء للمشاركة في المنتدى الخامس للحوار الدولي "رايسينا" الذي بدا اعماله اليوم ويستمر لغاية الخميس بمشاركة وزراء خارجية مختلف الدول.

انتهى ** 2342