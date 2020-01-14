السيد مقتدى الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونية تندد بالوجود الأميركي وانتهاكاته

من جانبه دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مكونات الشعب العراقي الى المشاركة بالتظاهرة المليونية التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر ضد الوجود الاميركي.

وذكر مكتب العامري في بيان له، إنه اعلن عن تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا اليها السيد الصدر.

وقال العامري "ندعو الشعب العراقي بكافة مكوناته الى الخروج بالتظاهرة المليونية التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر واعلان رفضهم للاحتلال الامريكي والاجنبي لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة ارضا وسماءً".

فيما دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، أبناء الشعب العراقي لإرسال رسالة للعالم تعبر عن رفضهم لأي احتلال وعدوان.

وذكر الشيخ الخزعلي في تغريده له على تويتر، : "إلى أبناء شعبنا الأبي، الآن المطلوب موقفكم الوطني في إرسال رسالة لكل العالم أن في العراق شعباً يأبى الذلة والهوان ويرفض الاحتلال والعدوان".

بدوره أعلن الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، تأييده وتضامنه مع التظاهرة المليونية التي دعا اليها السيد الصدر، داعياً العراقيين إلى المشاركة بقوة في التظاهرة رافعين شعار "لا للتواجد الأميركي".

وفي ذات السياق أكد النائب عن كتلة صادقون في البرلمان العراقي، حسن سالم، أن نداء السيد مقتدى الصدر هو نداء الوطن لرفض التواجد الأمريكي.

وذكر سالم في تغريده له على تويتر، أن "نداء السيد مقتدى الصدر هو نداء الوطن لرفض التواجد الأمريكي".

وأضاف "فالى المليونية لطرد الشيطان الأكبر أمريكا".

فيما اكد الناطق بأسم تحالف الفتح في البرلمان العراقي احمد الاسدي، تاييده للتظاهرة المليونية التي دعا لها السيد الصدر للمطالبة بخروج القوات الاجنبية

وقال الاسدي في تغريدة له على "تويتر"، ان "العراقيون الغيارى يستعدون للمشاركة في التظاهرة المليونية التي دعا لها سماحة السيد مقتدى الصدر، وستشارك فيها معظم القوى الوطنية والجماهير المؤمنة بالعراق السيد والموحد والمستقل وذلك للمطالبة بخروج جميع الاجهزة الاجنبية وخصوصا الامريكية من ارضنا الطاهرة".

وأعتبر النائب عن كتلة صادقون، نعيم العبودي، ان التظاهرة المليونية الرافضة للوجود الأجنبي ستكون استفتاءً شعبياً بعد القرار البرلماني الشجاع.

وذكر العبودي في تغريده له على تويتر، : "اتركوا الاختلافات والخلافات وضعوها جانباً ووحدوا صفوفكم وأنزلوا براية موحدة هي راية الوطن .. ستكون التظاهرة المليونية لرفض التواجد الأجنبي استفتاءً شعبياً بعد القرار البرلماني الشجاع"

وعلق المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، على دعوة السيد مقتدى الصدر لتظاهرة مليونية تندد بالوجود الأميركي في العراق.

وقال الربيعي في تغريده له على تويتر،: "قريبا ....سيقول الشعب كلمته في التظاهرات المليونية التي دعا لها السيد مقتدى الصدر، الرافضة للوجود الأمريكي وجرائمه وانتهاكاته .. فلا تقصروا في دعمها والمشاركة والحضور فيها يا شرفاء هذا الوطن الجريح".

وتوالت الاستجابة للدعوة الى تظاهرات مليونية التي اطلقها السيد مقتدى الصدر للتنديد بالوجود الامريكي واختراقاته من قبل كبار السياسيين وزعماء المقاومة العراقية والبرلمانيين والمثقفين والمستقلين، ورحب الشارع العراقي بهذه التظاهرات على خلفية التصريحات الاستفزازية التي اطلقها الرئيس الامريكي ترامب ووزير خارجيته بومبيو عقب تصويت البرلمان العراقي على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق.

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