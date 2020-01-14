مسؤول قضائي ايراني يعلن اعتقال عدد من الافراد في قضية تحطم الطائرة الاوكرانية

وخلال مراسم تابين اقيمت في مدينة جرجان بمحافظة كلستان شمال شرق ايران لاستشهاد الفريق سليماني، اكد صادقي ضرورة المزيد من الاشراف على منظومات الدفاع الجوي وقال، ان قضية سقوط الطائرة الاوكرانية قيد التحقيق في جهاز القضاء والنيابة العسكرية وتم لغاية الان اعتقال عدد من الافراد في هذا الصدد.

واضاف، ان احتمال تاثير الحرب الالكترونية من جانب اميركا قد يكون واردا في وقوع هذا الحادث وبالتالي اخطا مسؤول نقطة الدفاع الدفاع (الذي اسقط الطائرة) في تشخيص الهدف حيث ان التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب بدقة.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر جريمة اغتيال قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني، من قبل اميركا، والمشاركة الملايينية في تشييع جثمانه بانها تعد فخرا كبيرا لهذا الشهيد وشعوب المنطقة ، حيث اكتسبت المقاومة في المنطقة هوية وروحا جديدة.

واكد بان الحضور المقتدر للشهيد سليماني في المنطقة ادى الى اتخاذ الكيان الصهيوني حالة الانكماش امام ادنى تحركات فصائل المقاومة وان ينتابه الهلع والرعب من المواجهة والهجوم عليها وعلى دول المنطقة.

وصرح صادقي بان تبلور وتقوية محور المقاومة في المنطقة اديا الى رعب الاستكبار العالمي وحلفائه الاقليميين.

انتهى ** 2342