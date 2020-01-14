نائب رئيس البرلمان العراقي لبومبيو: لدينا 179 نائبا صوتوا بجلسة علنية لخروج قواتكم

ونقل بيان للمكتب الاعلامي للكعبي قوله : انه "لدينا اسماء لـ(179)، مائة وتسعة وسبعون نائبا عراقيا وطنيا مقداما مُنتخبا بأمر الشعب صوتوا وخلال جلسة علنية شهدها العالم اجمع على إجلاء قواتكم الاجنبية من العراق بعد تكرار خرقها لسيادتنا وكان آخرها ارتكاب مجزرة القائم ضد الحشد الشعبي وبعدها بأيام قليلة جريمة مطار بغداد الدولي ، وقبلها اماكن متعددة كثيرة اخرى".

واضاف البيان ان الكعبي خاطب بومبيو بالقول "هل تستطيع ان تكشف لنا وللشعب العراقي عن هوية الـ 50 مسؤولا الذين رحبوا بتواجد قواتكم في البلاد .. اتمنى ذلك ؟".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ادعى، الاثنين، إن 50 من القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق وانه سمع ذلك خلال محادثات أجراها مع هؤلاء الخمسين، منذ مطلع الشهر الحالي.

يذكر ان البرلمان العراقي صوت على قرار يطالب بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد العملية الغادرة التي قامت بها طائرات امريكية مسيرة باستهداف الشهداء الفريق قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس وعددا من رفاقهما في محيط مطار بغداد الدولي.

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