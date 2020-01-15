السفارة الايرانية في سراييفو تفند اتهامات مغرضة ضد الشهيد سليماني

وجاء في جانب من بيان صحفي اصدرته السفارة الايرانية في سراييفو، ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في سراييفو اذ تعرب عن الاسف لنشر بعض الامور التي لا اساس لها في احدى صحف البوسنة والهرسك والصاق اتهامات فارغة بالبطل العظيم لمكافحة الارهاب ورمز الانتصار على داعش؛ الشهيد الفريق قاسم سليماني، تفند الاشاعات المنشورة نقلا عن مصادر خارجية مغرضة وكاذبة وتتوقع من وسائل الاعلام المزيد من الالتزام بمبدا الصدقية المهنية وتجنب نشر امور لا اساس لها ومغرضة.

واضاف البيان، ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على احترام القوانين الدولية من جانب ودعم الاستقلال ووحدة التراب والتعايش السلمي بين جميع القوميات واحترام قوانين دولة البوسنة والهرسك من جانب اخر وكذلك متابعة العلاقات الثنائية في اطار المصالح المشتركة للشعبين.

يذكر ان احدى الصحف في جمهورية البوسنة والهرسك كانت قد نقلت مزاعم فارغة ومغرضة للكونغرس الاميركي حول الشهيد الحاج قاسم سليماني.

انتهى ** 2342