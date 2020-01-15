قائد الثورة الإسلامية : لابد من العمل والجهاد لمواجهة مطامع الاعداء

وفي لقاء مع اعضاء لجنة احياء ذكرى الفي شهيد من محافظة بوشهر (جنوب) اضاف سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي ، أن الشعب الايراني صامد اليوم ببركة الثورة الإسلامية لكن المطلوب تفعيل روح الجهاد والمقاومة بحيث تصبح نهجا حاسما للاجيال المتعاقبة .

واشار سماحة القائد الى ان محافظة بوشهر منطقة مهمة وتسخر بالمفاخر العسكرية، فقد تعرضت للاستعمار سنوات طويلة لكنها صمدت بوجه الاعداء في ظل توجيهات علماء الدين وتضحيات الشهداء امثال الشهيد رئيس علي دلواري.

وتطرق سماحته الى كوكبة من شهداء بوشهر البارزين معتبرا ان نهضة هؤلاء الشهداء نابعة من الفهم الثوري والجهادي للاسلام في هذه المنطقة داعيا الى احياء ذكرى الشهداء والشخصيات البارزة في اذهان الاجيال الجديدة.

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