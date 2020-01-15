الفيلم الايراني " الشاحنة " يتألق في مهرجان الهند الدولي

بعد نجاح "الشاحنة" في مهرجانات اميانز الفرنسي ودهوك في كردستان العراق وفجر في ايران، یتألق فيلم "الشاحنة" للكاتب والمخرج "كامبوزيا برتوي" وتمثيل "سعيد آقاخاني" و"نكي كريمي" فی مهرجان الهند الدولي

وتم عرض فيلم "الشاحنة" للمخرج والكاتب "كامبوزيا برتوي" بالمهرجان الدولي للقارات الخمس في كلكتا في الهند.

وفاز الفيلم سابقا بجائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو بمهرجانات اميانز ودهوك وفجر.

وكان الدور المختلف الذي أداه "سعيد آقاخاني" وقصة الفيلم التي تدور داخل شاحنة هي ما ميزت هذا الفيلم.

الفيلم من تأليف واخراج كامبوزيا برتوي، وشارك في تمثيله سعيد آقا خاني، ونكي كريمي، وتروسكا جولا، ورامين راستاد، ويعقوب برسا، ونسرين مرادي، و...آخرون.

يذكر ان آخر اعمال برتوي الذي عاد الى الاخراج بعد 12 سنة، كان "مقهى الترانزيت"، ومن اعماله البارزة فيلم "السمكة"، "جلنار"، "لعبة الكبار"، "الستارة" كما عمل برتوي كاتب سيناريو لاشهر الافلام السينمائية مثل " محمد رسول الله ص" و "الدائرة" و "المحطة المتروكة" و "كل ليلة وحيدا" و "انا ترانه عمري 15 سنة" و "الشوارع الهادئة".

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