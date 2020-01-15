زيادة التوترات الاقليمية نابعة عن جهل وغطرسة امريكا

واضاف ظريف ان التطورات الاخيرة خلال الاسبوعين كانت مؤلمة جدا وهي ناجمة عن الرؤية الامريكية المتغطرسة للمنطقة وان امريكا تنظر الى المنطقة برؤيتها فعندما يقومون باغتيال قائد عسكري وانتهاك السيادة العراقية كان تصورهم ان الشعب سيرقص في شوارع طهران وبغداد مؤكدا على ان هذه الرؤية خطيرة جدا وتكون اخطر عن اجتماع الجهل والغطرسة .

واضاف ان الفريق سليماني كان القوة المؤثرة الوحيدة في مكافحة داعش ولم يفرح من اغتياله سوى ترامب وداعش وان اقامة مراسم تأبين له في 430 منطقة بالهند فضلا عن مناطق العالم الاخرى يثبت ذلك.

وحول دور سليماني في محاربة التكفيريين الدواعش قال ظريف: ان الفريق سليماني كانت القوة الوحيدة المؤثرة في محاربة داعش، مضيفا: ان اغتياله لم يفرح سوى ترامب وداعش.

وحول تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشان خطة الامن الجماعي بمنطقة الخليج الفارسي، قال ظريف: ان الرئيس الايراني حسن روحاني قدم في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، مبادرة هرمز للسلام، ونعتبر جميع ما تم تضمينه في هذه الحزمة بانه "الأمل".

وفيما يخص قرار الترويكا الاوروبية بتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، اكد ظريف ان انقاذ الاتفاق النووي رهن بالاجراءات التي يجب ان تتخذها اوروبا.

وقال وزير الخارجية الايراني: إن الامر الجيد في الاتفاق النووي هو أنه كان يقوم على عدم الثقة، لذلك لدينا آليات يمكن تفعيلها في حالة نقض بنود الاتفاق، واستندت الى عدم الثقة التي كانت قائمة بين إيران واميركا، وهذه الآليات نصت عليها المادتين 36 و37 بالاتفاق النووي.

واشار وزير الخارجية الايراني الى انه نوه في رسالة بعثها في شهر اغسطس / آب 2019 الى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بان اوروبا لم تنفذ وعودها التي قطعتها لايران، وقال: ان الاتحاد الاوروبي لم ينفذ 11 وعدا فحسب وانما نكث ايضا بتعهداته المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

واكد ظريف ان نكث التعهدات تسبب باضرار للاقتصاد الايراني بمليارات الدولارات متسائلا هل سيعوضون تلك الاضرارا؟ فمتى ماتم تعويض تلك الاضرار فأن ايران ستعود الى التزاماتها.

انتهى