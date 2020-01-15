١٥‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٥٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83634944
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ظريف في مؤتمر رايسينا:

زيارة التوترات الاقليمية نابعة عن جهل وغطرسة امريكا

زيارة التوترات الاقليمية نابعة عن جهل وغطرسة امريكا

طهران / 15 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية " محمدجواد ظريف" في كلمته بمؤتمر رايسينا الدولي في الهند ان اغتيال الفريق قاسم سليماني بواسطة امريكا وزيارة التوترات الاقليمية نابع عن جهل وغطرسة الولايات المتحدة.

واضاف ظريف ان التطورات الاخيرة خلال الاسبوعين كانت مؤلمة جدا وهي ناجمة عن الرؤية الامريكية المتغطرسة للمنطقة وان امريكا تنظر الى المنطقة برؤيتها فعندما يقومون باغتيال قائد عسكري وانتهاك السيادة العراقية كان تصورهم ان الشعب سيرقص في شوارع طهران وبغداد مؤكدا على ان هذه الرؤية خطيرة جدا وتكون اخطر عن اجتماع الجهل والغطرسة .

واضاف ان الفريق سليماني كان القوة المؤثرة الوحيدة في مكافحة داعش ولم يفرح من اغتياله سوى ترامب وداعش وان اقامة مراسم تأبين له في 430 منطقة بالهند فضلا عن مناطق العالم الاخرى يثبت ذلك.

یتبع ...

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