زيارة التوترات الاقليمية نابعة عن جهل وغطرسة امريكا

واضاف ظريف ان التطورات الاخيرة خلال الاسبوعين كانت مؤلمة جدا وهي ناجمة عن الرؤية الامريكية المتغطرسة للمنطقة وان امريكا تنظر الى المنطقة برؤيتها فعندما يقومون باغتيال قائد عسكري وانتهاك السيادة العراقية كان تصورهم ان الشعب سيرقص في شوارع طهران وبغداد مؤكدا على ان هذه الرؤية خطيرة جدا وتكون اخطر عن اجتماع الجهل والغطرسة .

واضاف ان الفريق سليماني كان القوة المؤثرة الوحيدة في مكافحة داعش ولم يفرح من اغتياله سوى ترامب وداعش وان اقامة مراسم تأبين له في 430 منطقة بالهند فضلا عن مناطق العالم الاخرى يثبت ذلك.

یتبع ...