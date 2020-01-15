ظريف: بإمكان الهند أن تلعب دورا في الحد من التوترات في المنطقة

و اضاف ظريف أن الهند لاعب مهم ويمكن أن تلعب دوراً في الحد من التوترات في منطقة الخليج الفارسي.

و أعلنت الهند أنها تريد تخفيف التوترات في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن .

وكانت الهند على اتصال مع دول مهمة في المنطقة بما في ذلك إيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر لأن الهند لديها مصالح كبيرة في الشرق الأوسط.

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة الهندية نيودلهي مساء الثلاثاء من اجل المشاركة في مؤتمر "رايسينا" للحوار الدولي .

ويقوم ظريف بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الهنود وايضا الشخصيات الاجنبية المشاركة في هذا الحدث الدولي.

وبدأ مؤتمر رايسينا الدولي اعماله امس الثلاثاء في العاصمة الهندية نيودلهي بمشاركة وزراء خارجية الدول الاخرى بمن فيهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ويستمر على مدى 3 ايام لينتهي في 16 كانون الثاني / يناير الحالي.

يتبع