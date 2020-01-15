ظريف يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في نيودلهي

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف بحث مع رئيس الوزراء الهندي في سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران ونيودلهي ولاسيما في مجالات الطاقة، ومشروع ميناء جابهار (جنوب ايران)، فضلا عن اهم قضايا المنطقة والعالم.

وكان وزير الخارجية الايراني وصل مساء امس الى نيودلهي للمشاركة في مؤتمر "رايسينا للحوار" الدولي الذي بدا اعماله لنسخته الخامسة (الثلاثاء) في العاصمة الهندية، ويستمر لغاية 16 كانون الثاني / يناير الحالي.

و فضلا عن حضوره اعمال المؤتمر والقاء كلمة فيه، التقى ظريف بعدد من كبار المسؤولين الهنود وايضا الشخصيات الاجنبية المشاركة في هذا الحدث الدولي، ومنهم وزير خارجية ستونيا، ومستشار الامن الوطني الهندي "اجيت دوال"، وايضا مستشار الامن الوطني الافغاني "حمد الله محب"، باحثا معه في اهم التطورات الاقليمية ولاسيما عقب جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني واخر المستجدات السياسية فيما يخص الحوار والسلام داخل افغانستان.

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