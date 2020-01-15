الخارجية البريطانية : سفيرنا سيعود فی غضون الايام القادمة الى طهران

وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية في تصريح لمراسل "ارنا" بلندن، ان "راب ماكاير" سيجري خلال فترة تواجده في بريطانيا بعض اللقاءات، على ان يعود خلال الايام القادمة الى طهران.

وكان السفير البريطاني لدى ايران، قد اوقف السبت الماضي لدقائق معدودة على خلفية تواجده في تجمع غير مصرح امام "جامعة اميركبير" بطهران.

كما تم استدعاؤه مساء الاحد (12 كانون الثاني) من قبل الخارجية الايرانية وابلاغه وحكومة بلاده احتجاجا شديدة اللهجة على تصرفه غير المرغوب فيه والمتمثل في حضور تجمعات غير قانونية داخل البلاد.

انتهى ** ح ع