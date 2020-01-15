في رسالة الى بوتين.. رئيس الوزراء الروسي يعلن استقالة حكومته بكامل قوامها

وقال ميدفيديف خلال لقاء مع بوتين، بعد الرسالة : عزيزي فلاديمير، أيها الزملاء الأعزاء، لقد كنتم جميعًا شهودًا على رسالة رئيس روسيا، والتي حدد فيها كرئيس ليس فقط أولويات العمل في بلدنا للعام المقبل، بل أوضح أيضًا عددًا من التغييرات الأساسية في دستور روسيا؛ هذه التغييرات، عندما سيتم تبنيها وعلى الأرجح، سيتم ذلك بعد المناقشة، كما قيل سوف تحدث تغيرات مهمة ليس فقط على عدد من مواد الدستور، ولكن أيضًا على توازن السلطة ككل.

وأضاف رئيس الحكومة الروسي المستقيل : السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، في هذا السياق، من الواضح أنه يتعين علينا بصفتنا حكومة روسيا الاتحادية، أن نوفر لرئيس البلاد الفرصة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة لذلك؛ وفي هذه الظروف، أعتقد أنه من الصواب، وفقًا للمادة 117 من الدستور الروسي، أن تستقيل الحكومة الروسية في التكوين الحالي؛ حسب موقع "سبوتنيك" الاخباري.

وكان الرئيس الروسي فللاديمير بوتين قد اقترح بعض التغييرات في دستور هذا البلد عبر رسالته بعثها اليوم إلى الجمعية الفيدرالية الروسية. .

وتعتبر رسالة بوتين إلى الجمعية الفدرالية، وفقا للدستور الروسي، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

وتعتبر هذه الرسالة ايضا وثيقة سياسية قانونية تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الستراتيجية لتنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.

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