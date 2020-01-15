مسؤول : ايران حققت 64 مليار دولار في مجال التجارة الخارجية

واضاف "نوري" في تصريح له اليوم الاربعاء خلال حفل تكريم اصحاب الصادرات المتفوقين من اهالي مدينة شيراز (بمحافظة فارس – جنوب)، ان هذا الانجاز تحقق بفضل جهود اصحاب القطاع الخاص والدعم الذي وفرته الحكومة في ضوء إمكانياتها للصادرات؛ متطلعا الى مزيد من الاجراءات القانونية بهدف زيادة حجم الصادرات الايرانية في المستقبل القريب.

وبحسب هذا المسؤول، فقد سجل حجم المشاكل الاقتصادية منحى تنازليا خلال المرحلة الراهنة ومقارنة بالاشهر الماضية؛ منوها في السياق بتوفير بعض المحفزات الزراعية (من قبل الحكومة)، والتي اسهمت في زيادة حجم هذه المحاصيل على صعيد البلاد.

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