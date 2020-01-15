مسؤول : ايران حققت 64 مليار دولار في مجال التجارة الخارجية

واضاف "نوري" في تصريح له اليوم الاربعاء خلال حفل تكريم اصحاب الصادرات المتفوقين من اهالي مدينة شيراز (بمحافظة فارس – جنوب)، ان هذا الانجاز تحقق بفضل جهود اصحاب القطاع الخاص والدعم الذي وفرته الحكومة في ضوء إمكانياتها للصادرات؛ متطلعا الى مزيد من الاجراءات القانونية بهدف زيادة حجم الصادرات الايرانية في المستقبل القريب.
وبحسب هذا المسؤول، فقد سجل حجم المشاكل الاقتصادية منحى تنازليا خلال المرحلة الراهنة ومقارنة بالاشهر الماضية؛ منوها في السياق بتوفير بعض المحفزات الزراعية (من قبل الحكومة)، والتي اسهمت في زيادة حجم هذه المحاصيل على صعيد البلاد.
انتهى ** ح ع
شيراز / 15 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال مساعد رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية لشؤون تطوير الصادرات "فرهاد نوردي" : ان قيمة التجارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاشهر التسعة الماضية من العالم الحالي (الايراني – بداء في 21 اذار / مارس 2019)، بلغت رغم المشاكل الراهنة 64 مليار دولار.
واضاف "نوري" في تصريح له اليوم الاربعاء خلال حفل تكريم اصحاب الصادرات المتفوقين من اهالي مدينة شيراز (بمحافظة فارس – جنوب)، ان هذا الانجاز تحقق بفضل جهود اصحاب القطاع الخاص والدعم الذي وفرته الحكومة في ضوء إمكانياتها للصادرات؛ متطلعا الى مزيد من الاجراءات القانونية بهدف زيادة حجم الصادرات الايرانية في المستقبل القريب.
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