ظريف: مستقبل الإتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية لا على إيران

وأضاف ظريف في تغريدته حسبما افادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية: "ان رد فعل الدول الأوروبية الثلاث بالنسبة لتهجم الولايات المتحدة على الاتفاق النووي، كان وقف التجارة مع إيران والاستثمار فيها وحظر النفط الإيراني في الوقت ذاته".

وأكد: "لقد قلت في مؤتمر رايسينيا الدولي للحوار 2020، إنه من المحزن أن يتخلى أكبر اقتصاد في العالم عن التزاماته بفعل البلطجة".

انتهى**أ م د

