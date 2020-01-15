ظريف: مستقبل الإتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية لا على إيران

وأضاف ظريف في تغريدته حسبما افادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية: "ان رد فعل الدول الأوروبية الثلاث بالنسبة لتهجم الولايات المتحدة على الاتفاق النووي، كان وقف التجارة مع إيران والاستثمار فيها وحظر النفط الإيراني في الوقت ذاته".
وأكد: "لقد قلت في مؤتمر رايسينيا الدولي للحوار 2020، إنه من المحزن أن يتخلى أكبر اقتصاد في العالم عن التزاماته بفعل البلطجة".
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طهران/15 كانون الثاني/يناير/إرنا- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء، "ان مستقبل الإتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية لا على إيران".
وأضاف ظريف في تغريدته حسبما افادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية: "ان رد فعل الدول الأوروبية الثلاث بالنسبة لتهجم الولايات المتحدة على الاتفاق النووي، كان وقف التجارة مع إيران والاستثمار فيها وحظر النفط الإيراني في الوقت ذاته".
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