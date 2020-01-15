جيش الاحتلال يقرّ باطلاق صواريخ من غزة صوب اهداف صهيونية

وادعى جيش الاحتلال، بإن اطلاق هذه الصواريخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، بينما سُجلت عدد من حالات الصدمة في صفوف المستوطنين.

وكانت صافرات الإنذار، قد دوت في مستوطنات "سعد" و"ناحل عوز" وكفار عزا"، و"المجلس الإقليمي شاعر هنيغف" و"سدوت نيغف"، أعقب ذلك سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق داخل هذه المستوطنات.

وأطلقت الصواريخ من قطاع غزة، آخر مرة قبل حوالي ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي كان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يحضر مؤتمر بمدينة عسقلان، الأمر الذي اضطر الاخير غلى الهروب نحو الملاجئ للمرة الثانية في تلك المدينة.

انتهى*387*2018/ ح ع