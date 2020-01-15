آذربايجان الغربية تعزز تعاونها الأمني مع المحافظات الحدودية التركية

وجرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم الثنائية اليوم الاربعاء بحضور رئيس وفد قادة قوى الأمن الداخلي بمحافظات وان، وهكاري، وأغري، وإغدير التركية "آكانو آيدين" في مدينة أرومية (مركز محافظة آذربايجان الغربية).

وأضاف العميد خرم نيا، ان تأمين الحدود، وتبادل المدانين، ومكافحة الجرائم الممنهجة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وكذلك تبادل الخبرات لا سيما في مجال التدريب شكلت المحاور الرئيسة لبنود مذكرة التفاهم الثنائية.

وأكد أهمية تعاون قوات الأمن الداخلي الإيرانية والتركية في تعزيز أمن البلدين؛ مؤكدا العزيمة الراسخة للجانبين في مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والتخريبية.

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