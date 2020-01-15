حرس الثورة الاسلامية وجه صفعة قوية للاميركان باستهداف قواعدهم

واکد آية الله آملي لاريجاني خلال اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام عصر اليوم الاربعاء، ان الاميركيين واذنابهم تلقوا رسالة الاقتدار الكبير والمميّز الذي تتمتع به القوات المسلحة خاصة القوة الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقدم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام خلال هذه الجلسة العزاء والمواساة بمناسبة استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني وكذلك مصرع عدد من المواطنين خلال مراسم تشييع هذا القائد الكبير، وايضا ضحايا تحطم طائرة الركاب الاوكرانية بالقرب من مطار الامام الخميني (رض) في طهران.

كما اشاد بالمشاركة الملحمية التي سطرها ابناء الشعب الايراني في مراسم تشييع الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاق دربه؛ واصفا هذا الحضور الميليوني بانه ثمرة جهاد واخلاص الشهيد سليماني طوال عمره؛ ومشيرا الى الشخصية الفريدة التي كان يتمتع هذا القائد وتاثيره على الصعيد الاقليمي.

وحول حادث تحطم الطائرة الاوكرانية، اكد على متابعة حقوق ضحايا هذه الكارثة وكذلك ضرورة اتخاذ تدابير لعدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل؛ كم نوه بضرورة تفويت الفرصة على المتربصين الذين يريدون استغلال هذا الحادث ضد البلاد.

وشدد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، على ان الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الايرانية ولاسيما حرس الثورة الاسلامية يجب ان تكون محط اهتمام وتقدير الجميع، والحؤول دون اي مساس باقتدار هذه القوات.

انتهى**2018/ ح ع **