ظريف : ايران لا تؤمن بمفاوضات جديدة

وافاد القسم الاعلامي ان ظريف كتب في حسابه على موقع تويتر اليوم الاربعاء : لقد قُلت في مؤتمر "رايسينا"، ان ايران تؤمن بالدبلوماسية لكنها لن توافق على اجراء مفاوضات جديدة حول قرار صادر عن مجلس الامن الدولي والذي جرى الاتفاق عليه بيننا و6 دول الى جانب الاتحاد الاوروبي.

واضاف : نحن لم نوقع "اتفاقا مع اوباما" لكي نبحث اليوم عن "الاتفاق مع ترامب".

انتهى ** ح ع