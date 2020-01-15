أهالي طهران ينظمون مسيرات حاشدة دفاعا عن الولاية وتضامنا مع ذوي ضحايا الطائرة الاوكرانية

وفي تصريح له اليوم الاربعاء للمراسلين، أضاف حجة الاسلام محمودي، ان الأعداء الألداء للثورة الاسلامية يرمون الى الصيد من الماء العكر واستغلال الظروف الراهنة للبلاد لا سيما حادث سقوط طائرة الركاب الأوكرانية والمساس بتضامن الشعب الإيراني؛ مؤكدا ان أبناء الشعب الإيراني الأبي سيحبطون بفضل وعيهم جميع مؤامرات الأعداء كما في ما مضى.

وتابع، ان مسيرات أهالي طهران تأتي في سياق الدفاع عن الأهداف والمُثُل السامية للثورة الاسلامية، وولاية الفقيه، والشهداء الأبرار خاصة القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، والدفاع عن مؤسسة الحرس الثوري الفخورة، والتضامن مع أسر ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في طهران.

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