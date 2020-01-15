مسؤول عراقي : تجار العراق یفضلون التعامل مع ايران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال ندوة "التعاون بين القطاعين الخاص الايراني والعراقي" في مدينة شلمجة (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب)، اشار نصراوي الد ان زيادة حجم التبادل التجاري مع ايران مدرج على سلّم اعمال المسؤولين في العراق.

واضاف : نحن نبذل جهدنا لتعزيز التجارة مع ايران وحلّ القضايا وتقليص مشاكل التجار الايرانيين والعراقيين في شلمجة، الى ادنى حدّ ممكن.

ودعا هذا المسؤول العراقي الى تعزيز نشاطات الشركات الايرانية ذات المواصفات القياسية في حدود شلمجة ليتم عبر التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد العمل على حل المشاكل في مجال صادرات السلع وتيسير حركة شاحنات النقل عبر هذا المنفذ الحدودي باتجاه العراق.

الى ذلك، قال رئيس دائرة الشؤون التجارية بمنظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة خوزستان "عبد الكريم مزيدي فر" : ان حجم الصادرات الايرانية عبر محافظة خوزستان الى العراق، بلغ ملياري دولار خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي (الايراني – بدأ في 21 اذار / مارس 2019)؛ مسجلا زيادة بنسبة 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتطلع "مزيدي فر" الى بلوغ الحجم المنشود في مجال الصادرات عبر منافذ خوزستان التجارية بنهاية العام الحالي.

واكد هذ المسؤول في محافظة خوزستان، انه رغم المشاكل الناجمة عن الحظر، لكن التعامل مستمر بين التجار الايرانيين ونظرائهم العراقيينن؛ على امل التوصل الى حل المشاكل الراهنة عبر التعاون بين غرفتي تجارة البلدين.

انتهى ** ح ع