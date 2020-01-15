١٥‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٠٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83635876
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ظريف ينتقد بشدة مزاعم الاوروبيين حول التزامهم بالاتفاق النووي

ظريف ينتقد بشدة مزاعم الاوروبيين حول التزامهم بالاتفاق النووي

طهران / 15 كانون الثاني / يناير /ارنا- انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بشدة عدم التزام الاوروبيين بالاتفاق النووي، متحديا مزاعمهم حول الالتزام بالاتفاق.

وكتب ظريف 3 تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقد فيها بشدة عدم التزام الاوروبيين بالاتفاق النووي ومزاعمهم حول الالتزام بالاتفاق:

1-الدول الاوروبية الثلاث تدعي التزامها بتعهدات الاتفاق النووي.

التحقق من الصدقية رقم 1:

-تصفير واردات النفط من ايران.

-فرض الحظر على البنوك الايرانية وقطع "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).

-عدم تنفيذ قوانين الحماية من الحظر.

-خروج الشركات الاوروبية من ايران.

-العجز في بيع حتى السلع المستثناة من الحظر يعني الادوية والاغذية (لايران).

2-هذه قائمة بالاعمال التي انهمكت بها الدول الاوروبية الثلاث منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

التحقق من الصدقية رقم 2:

-اصدار البيانات الفارغة.

-خرق قوانينها بالرضوخ لاجراءات الحظر المفروضة خارج الحدود الوطنية من قبل الولايات المتحدة.

-تجاهل 3 بيانات من ايران قاضية بتفعيل آلية فض النزاع.

-انشاء الالية المالية "اينستكس" دون تنفيذ حتى عملية مالية واحدة.. كفى ! .

3-الدول الاوروبية الثلاث تتصور بانها تعيش في القرن الـ 19 ، حينما كانت تفرض آراءها على الدول الاخرى، كانت تكذب وتتملص.

-ايران قامت بتفعيل آلية فض النزاع.

-اوروبا وليست ايران التي افرغت الاتفاق النووي من مضمونه.

-ليبق التعويض عن خروج اميركا من الاتفاق النووي. نفذوا التزاماتكم التي على عاتقكم، حتى واحدة منها ! .

انتهى ** 2342

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