١٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٣:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83635932
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الرئاسات العراقية الثلاث: ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وحفظ السيادة الوطنية

الرئاسات العراقية الثلاث: ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وحفظ السيادة الوطنية

بغداد/16كانون الثاني/يناير/ارنا-عقدت الرئاسات العراقية الثلاث، الأربعاء، اجتماعا في قصر السلام وسط بغداد، فيما أكدت على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة ومواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الإقليمية والدولية المحيطة بالعراق.

وذكر بيان للرئاسة العراقية ، انه "خلال اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر السلام مساء اليوم، اتفق المجتمعون على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الإقليمية والدولية المحيطة بالعراق وبما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد".

وأضاف البيان، انه "تم أيضا التأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز".

ولفت البيان الى ان "الاجتماع ركز على ضرورة مراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية والحيلولة دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد".

انتهى ع ص ** 2342

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