واعظي: الحكومة تتابع بجدية مسالة الكشف عن جميع جوانب حادثة سقوط الطائرة

وخلال زيارته الاربعاء لمنزل اسرة الدكتور سعيد كدخدا زادة كاشاني احد ضحايا طائرة الركاب الاوكرانية لتقديم واجب العزاء بوفاته نيابة عن رئيس الجمهورية حسن روحاني، اكد واعظي بان الحزن والالم كبير جدا للحكومة والشعب بهذا الحادث وقال، لاشك ان فقدان مثل هذه الثروات البشرية الوطنية يشكل حزنا كبيرا للشعب.

واضاف، ان الحكومة ستتابع القضية بصورة جدية حتى الكشف عن جميع جوانب هذا الحادث الجوي ومن حق الشعب واسر الضحايا معرفة تفاصيل الحادثة بصورة شفافة.

يذكر ان طائرة الركاب الاوكرانية "بوينغ 737" وبعد اقلاعها بقليل من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب العاصمة طهران صباح الاربعاء من الاسبوع الماضي والتي كانت في رحلة لها الى كييف، قد سقطت اثر اصابتها بصاروخ جراء خطا بشري وبصورة غير متعمدة مما اسفر عن مصرع جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 176 شخصا من ضمنهم 147 ايرانيا.

انتهى ** 2342