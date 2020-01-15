ايران تودع بطولة آسيا تحت 23 عاما رغم الفوز على الصين

وفي هذه المباراة التي جرت الأربعاء على ستاد "تينسولانون" في سونغكلا بتايلندا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 ، سجل أُميد نورأفكن هدف الفوز للمنتخب الإيراني من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وسيطرت ايران على معظم فترات المباراة وسنحت لها العديد من الفرص الاخرى للتسجيل الا انها ضاعت لعدم الدقة في التهديف خاصة الكرة الراسية التي سددها مهدي قائدي الى خارج المرمى الخالي من حارسه في الدقائق الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة والتي يوم الأربعاء أيضاً فازت كوريا الجنوبية على أوزبكستان 2-1 .

وتصدرت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل أوزبكستان الثانية وإيران الثالثة (بفارق الاهداف)، في حين بقي رصيد الصين خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز كوريا الجنوبية على الصين 1-0 وتعادل أوزبكستان مع إيران 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز كوريا الجنوبية على إيران 2-1 وأوزبكستان على الصين 2-0.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

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