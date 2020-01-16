وزيرا خارجية ايران والهند يستعرضان اخر المستجدات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين

وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل الثلاثاء الماضي الى الهند للمشاركة في مؤتمر "رايسينا" للحوار، والتقى على هامشه امس الاربعاء برئيس وزراء الهند "نارندرا مودي" لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ونيودلهي ولاسيما التعاون في مجالات الطاقة وميناء جابهار (جنوب شرقي البلاد)، الى جانب اخر التطورات الاقليمية والدولية.

يضاف الى ذلك، اجرى ظريف مباحثات مع وزير خارجية استونيا، وايضا مستشار الامن الوطني الهندي "آجيت دوفال"، كما استعرض اخر المستجدات السياسية ومباحثات السلام مع مستشار الامن الوطني الافغاني "حمد الله محب".

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