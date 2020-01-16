مصور فوتوغرافي ايراني يحصد ذهبية مهرجان قرغيزيا الدولي للتصوير

وفي حديث لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، اشار قاسمي الى ان مهرجان قرغيزيا الدولي لـ "فن التصوير الفوتوغرافي" (Ala Archa)، يقام سنويا من قبل رابطة المصورين الآسيويين في هذا البلد.

علما، ان الفنان التصويري سعيد قاسمي، من مواليد 1977 في مدينة "اهر" بمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب)، وهو عضو رابطة المصورين الايرانيين وايضا نقابة مصوري وسائل الاعلام في البلاد.

وسبق لهذا الفنان ان حاز على اكثر من 40 جائزة وطنية ودولية، كما شاركت المئات من اعماله في المهرجانات الوطنية والدولية ايضا.

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