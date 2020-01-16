ظريف يطالب الاتحاد الاوروبي بتحسين سلوكه حيال ايران والاتفاق النووي

جاء ذلك خلال اللقاء بين وزير الخارجية الايراني اليوم الخميس في نيودلهي مع المفوض الاعلى للسياسة الخارجية الاوروبية "جوزيف بوريل".

وهنأ ظريف بوريل بمناسبة تسلم مهامه الجديدة، كما اشار بصريح العبارة الى اخطاء وتقاعس الاوروبيين عن تنفيذ التزاماتهم حيال الاتفاق النووي.

واكد وزير الخارجية استعداد طهران للتعاون الوثيق مع المفوض الاعلى الجديد للسياسة الخارجية الاوروبية.

وكان ظريف، قد وصل الثلاثاء الماضي الى الهند للمشاركة في مؤتمر "رايسينا" للحوار، والتقى على هامشه امس الاربعاء برئيس وزراء الهند "نارندرا مودي" لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ونيودلهي ولاسيما التعاون في مجالات الطاقة وميناء جابهار (جنوب شرقي البلاد)، الى جانب اخر التطورات الاقليمية والدولية.

يضاف الى ذلك، مباحثات وزير الخارجية مع نظيره في دولة استونيا، وايضا مستشار الامن الوطني الهندي "آجيت دوفال"، كما استعرض اخر المستجدات السياسية ومباحثات السلام مع مستشار الامن الوطني الافغاني "حمد الله محب".

انتهى ** ح ع