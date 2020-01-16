الشعب الايراني اصبح اكثر قوة وعزيمة في مواجهة المؤامرات والحظر الامريكي

واشار الرئيس روحاني في كلمة له اليوم الخميس باجتماع الجمعية العامة للبنك المركزي في طهران، الى تداعيات واقعة استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني على ايدي الامريكيين؛ مبينا انها لم تستثن حتى اسواق العملات الصعبة واسعار النفط واسواق البورصة في العالم؛ ومؤكدا على ان هذه الواقعة خلفت اثارا سياسية ونفسية على صعيد المنطقة جمعاء كما اعربت الشعوب المسلمة من كشمير الى افريقيا عن تعاطفهم وحزنهم بالمناسبة.

ونوّه روحاني الى انه "لا توجد دولة في العالم اليوم، تعلن لامريكا صراحة بأنها امطرت احد قواعدها العسكرية الرئيسية في المنطقة بالصواريخ".

واضاف : نحن استطعنا بواسطة هذا الهجوم ان نضع البنتاغون في حالة استنفار على مدى 24 ساعة، كما ارغمنا امريكا المجرمة، على التراجع عن تهديداتها.

يتبع ...** ح ع