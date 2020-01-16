ظريف : الترويكا الاوروبية باعت الاتفاق النووي ازاء التخلص من رسوم ترامب الجمركية

وخاطب ظريف الترويكا الاوروبية (المانيا وبريطانيا وفرنسا) بالقول : انتم لا تمتلكون اي تفوق اخلاقي ولاقانوني؛ لقد ضحت الدول الاوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق النووي، بهذا الاتفاق للتخلص من رسوم ترامب الجمركية الجديدة.
وجاء في تغريدة وزير الخارجية الايراني ايضا : لقد تأكد نبأ استرضاء الاوروبيين للولايات المتحدة، والترويكا الاوربية المتبقة في الاتفاق النووي باعت هذا الاتفاق ازاء التخلص من رسوم ترامب الجمركية الجديدة؛ اصدقائي! ان ذلك لا ينفع بل سيزيده شراهة.
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طهران / 16 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر تغريدة له اليوم عن انتقاده الشديد لخضوع الاوروبيين امام الولايات المتحدة الامريكية؛ مؤكدا ان الترويكا الاوروبية باعت الاتفاق النووي ازاء التخلص من رسوم ترامب الجمريكية الجديدة.
وخاطب ظريف الترويكا الاوروبية (المانيا وبريطانيا وفرنسا) بالقول : انتم لا تمتلكون اي تفوق اخلاقي ولاقانوني؛ لقد ضحت الدول الاوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق النووي، بهذا الاتفاق للتخلص من رسوم ترامب الجمركية الجديدة.
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